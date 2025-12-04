Portugal regista o quarto maior crescimento de transações na Black Friday

A Adyen divulgou que a Black Friday/Cyber Monday (BFCM) de 2025 processou 37 mil milhões de euros, um crescimento de 27% face a 2024. Segundo a plataforma, Portugal ficou em 4.º lugar no aumento do volume de transações durante a BFCM, com um crescimento de 2,88 vezes relativamente a uma sexta‑feira típica.No topo do ranking ficaram a Dinamarca (+4,76 vezes) e Espanha (+4,42 vezes), seguidas da Suécia (+2,98 vezes), Portugal (+2,88 vezes) e Estados Unidos (+2,81 vezes). Esses números ilustram a crescente penetração global do evento, que já não é exclusivo dos EUA.A Adyen destaca mudanças permanentes nos meios de pagamento: as carteiras digitais representaram 34% das receitas nos pontos de venda (era 25% no ano anterior) e os pagamentos contactless subiram para 74% das transações em loja. Os métodos locais mantêm uma quota estável de 20–21%, sublinhando a importância de opções regionais.O valor médio do carrinho (ATV) aumentou 32,25% durante a Black Friday/Cyber Monday de 2025 — 56,86 euros online contra 52,56 euros em loja — e as devoluções continuam a ser superiores para compras feitas na Black Friday, segundo a análise da Adyen..Black Friday: Compras por impulso diminuem na Europa, sobretudo em Portugal