Portugal regista quebra na produção industrial num julho de estabilidade na Europa

A produção industrial em território nacional derrapou 1,5% em julho, face a igual período do ano passado, enquanto que na zona euro se manteve estável, com um leve aumento de 0,3% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

No entanto, na comparação em cadeia, ou seja, em relação a junho, o indicador apresentou uma ligeira queda de 0,1% na zona euro e de 0,3% na UE, à semelhança do que aconteceu em Portugal, refletindo as dificuldades enfrentadas pelo setor no país.

Entre os Estados-membros, os Países Baixos destacaram-se com a maior subida homóloga, registando um aumento de 8,2%, seguidos pela Croácia com 7,2% e pela Lituânia com 6,5%. Por outro lado, as maiores quedas foram observadas na Bulgária (-6,8%), Roménia (-6,3%) e Bélgica (-5,6%).

Em comparação com junho, a Dinamarca apresentou a maior quebra, com uma descida de 4,2%, seguida pela Bulgária (-2,9%) e pela Lituânia (-2,4%). As subidas mais significativas, por sua vez, ocorreram no Luxemburgo (+4,5%), Croácia (+3,9%) e Irlanda (+2,6%).