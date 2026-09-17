Portuguesa 33N Ventures acompanha ronda de 235 milhões que avalia Exein em 1,5 mil milhões de euros

A 33N Ventures, uma sociedade de capital de risco portuguesa focada em cibersegurança e software de infraestrutura, anunciou um reforço na sua posição na Exein, empresa que recentemente captou 270 milhões de dólares (235,2 milhões de euros à taxa de câmbio atual) em uma ronda de financiamento.

Esta avaliação eleva a Exein a um valor de 1,7 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), tornando-a a startup de cibersegurança mais valiosa da Europa na última década, realça o comunicado partilhado pela sociedade de capital de risco.

A ronda foi liderada pela Headline e contou com uma forte procura. Além da 33N Ventures, participaram investidores como Sofina, Goldman Sachs, o Banco Europeu de Investimento (EIB), KfW Capital e T.Capital, o braço de investimento da Deutsche Telekom.

A 33N Ventures estabeleceu uma relação com a Exein em junho de 2024, quando liderou a Série B da empresa. Desde então, a avaliação da Exein cresceu cerca de 30 vezes.

A receita recorrente anual da empresa quadruplicou no primeiro semestre de 2026 em comparação com o ano anterior, sendo a 33N um dos principais investidores institucionais da Exein, com assento no conselho.

No comunicado é sublinhado que a tecnologia da Exein protege mais de dois mil milhões de dispositivos em todo o mundo, posicionando-se na vanguarda da transição da inteligência artificial para dispositivos físicos, como robôs e veículos autónomos.

O mercado de segurança de dispositivos, segundo o documento, deve crescer de cerca de 60 mil milhões de dólares (52,3 mil milhões de euros) para 426 mil milhões (371,2 mil milhões de euros) até 2034, impulsionado por regulamentações como o Cyber Resilience Act (CRA) da União Europeia.

Carlos Alberto Silva, Managing Partner da 33N Ventures e membro do conselho da Exein, realça, citado no comunicado, que “a Exein é a líder em segurança de dispositivos, com uma escalabilidade quase ilimitada e uma oportunidade de crescimento contínuo”.

Fundada em 2022, a 33N Ventures, em parceria com a gestora espanhola Alantra, tem um foco global em cibersegurança e inteligência artificial.

Atualmente, a gestora está a levantar o seu Growth Fund, destinado a investimentos a partir da Série B, e expande a sua equipa, incluindo uma nova contratação no Reino Unido.

Com 12 anos de experiência no setor, a equipa fundadora já realizou mais de 30 investimentos em empresas como Arctic Wolf, Feedzai e OutSystems.