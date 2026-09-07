Empresas

Portuguesa Biovance Capital lidera ronda de 11 milhões na espanhola Vaxdyn

O investimento vai permitir à empresa, sediada em Sevilha, o desenvolvimento de vacinas para combater bactérias consideradas altamente patogénicas e resistentes a antibióticos.
Portuguesa Biovance Capital lidera ronda de 11 milhões na espanhola Vaxdyn
Publicado a

A Biovance Capital anunciou esta segunda-feira, 7 de setembro, um investimento de quatro milhões na empresa espanhola Vaxdyn, no âmbito de uma ronda de investimento de Série A que totaliza onze milhões de euros.

Este investimento foi liderado pela sociedade de capital de risco portuguesa dedicada à biotecnologia no país, com a participação do fundo do Conselho Europeu de Inovação e do fundo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo.

A Vaxdyn, com sede em Sevilha, está a desenvolver vacinas direcionadas a bactérias altamente patogénicas e resistentes aos antibióticos, como Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.

Essas bactérias são consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ameaças críticas à saúde global, responsáveis por cerca de 541 mil mortes anuais na Europa e 204 mil nos Estados Unidos.

Sem intervenções eficazes, estima-se que as mortes causadas por estas infecções possam chegar a dez milhões por ano até 2050, superando o cancro como principal causa de morte mundial.

Com este financiamento, a Vaxdyn poderá avançar para a avaliação clínica da vacina K-VAX, que será testada em ensaios clínicos de Fase 1 para prevenir infeções causadas por Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii.

A ronda de 11 milhões de euros será ainda complementada por subsídios do EIC Accelerator e da CARB-X, uma organização que apoia o desenvolvimento de antibacterianos inovadores.

Ricardo Perdigão Henriques, Managing Partner da Biovance Capital, lembra que este "é o terceiro investimento do Biovance Capital Fund I e o segundo no Sul da Europa, refletindo a nossa aposta na região devido ao elevado potencial do seu sector de biotecnologia”.

André Albergaria, Principal na Biovance Capital, destaca a importância deste projeto, ao referir que "a resistência antimicrobiana é um dos desafios de saúde global mais prementes do nosso tempo", justificando, dessa forma, "o desenvolvimento clínico da K-VAX, que tem o potencial de proteger contra bactérias potencialmente fatais".

Juanjo Infante, CEO da Vaxdyn, realça que "este financiamento representa um passo decisivo no crescimento da Vaxdyn, permitindo-nos validar clinicamente a nossa plataforma de vacinas para combater a resistência antimicrobiana".

Recorde-se que a Biovance Capital gere o Biovance Capital Fund I, o primeiro e único fundo dedicado à biotecnologia em Portugal.

Este fundo, de 60 milhões de euros, conta com o apoio do Fundo Europeu de Investimento e da Comissão Europeia, através dos programas Portugal Tech e InvestEU, do Banco Português de Fomento, da empresa farmacêutica BIAL, e de investidores institucionais como a Caixa Capital, a Ageas Pensões e o Fundo de Pensões EDP, a par de outros investidores privados dos EUA e da Europa. 

O fundo investe em empresas de biotecnologia em fase inicial em Portugal e por toda a Europa, com foco especial no Sul da Europa.

Investimento
EDP
Vacinas
OMS - Organização Mundial de Saúde
Banco Português de Fomento BPF
Comissão Europeia (CE)
Bial
bactérias
Biovance Capital
Vaxdyn
Conselho Europeu de Inovação
Fundo Europeu de Investimento
Caixa Capital
Ageas Pensões
Diário de Notícias
www.dn.pt