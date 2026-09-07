Portuguesa Biovance Capital lidera ronda de 11 milhões na espanhola Vaxdyn

A Biovance Capital anunciou esta segunda-feira, 7 de setembro, um investimento de quatro milhões na empresa espanhola Vaxdyn, no âmbito de uma ronda de investimento de Série A que totaliza onze milhões de euros.

Este investimento foi liderado pela sociedade de capital de risco portuguesa dedicada à biotecnologia no país, com a participação do fundo do Conselho Europeu de Inovação e do fundo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo.

A Vaxdyn, com sede em Sevilha, está a desenvolver vacinas direcionadas a bactérias altamente patogénicas e resistentes aos antibióticos, como Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.

Essas bactérias são consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ameaças críticas à saúde global, responsáveis por cerca de 541 mil mortes anuais na Europa e 204 mil nos Estados Unidos.

Sem intervenções eficazes, estima-se que as mortes causadas por estas infecções possam chegar a dez milhões por ano até 2050, superando o cancro como principal causa de morte mundial.

Com este financiamento, a Vaxdyn poderá avançar para a avaliação clínica da vacina K-VAX, que será testada em ensaios clínicos de Fase 1 para prevenir infeções causadas por Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii.

A ronda de 11 milhões de euros será ainda complementada por subsídios do EIC Accelerator e da CARB-X, uma organização que apoia o desenvolvimento de antibacterianos inovadores.

Ricardo Perdigão Henriques, Managing Partner da Biovance Capital, lembra que este "é o terceiro investimento do Biovance Capital Fund I e o segundo no Sul da Europa, refletindo a nossa aposta na região devido ao elevado potencial do seu sector de biotecnologia”.

André Albergaria, Principal na Biovance Capital, destaca a importância deste projeto, ao referir que "a resistência antimicrobiana é um dos desafios de saúde global mais prementes do nosso tempo", justificando, dessa forma, "o desenvolvimento clínico da K-VAX, que tem o potencial de proteger contra bactérias potencialmente fatais".

Juanjo Infante, CEO da Vaxdyn, realça que "este financiamento representa um passo decisivo no crescimento da Vaxdyn, permitindo-nos validar clinicamente a nossa plataforma de vacinas para combater a resistência antimicrobiana".

Recorde-se que a Biovance Capital gere o Biovance Capital Fund I, o primeiro e único fundo dedicado à biotecnologia em Portugal.

Este fundo, de 60 milhões de euros, conta com o apoio do Fundo Europeu de Investimento e da Comissão Europeia, através dos programas Portugal Tech e InvestEU, do Banco Português de Fomento, da empresa farmacêutica BIAL, e de investidores institucionais como a Caixa Capital, a Ageas Pensões e o Fundo de Pensões EDP, a par de outros investidores privados dos EUA e da Europa.

O fundo investe em empresas de biotecnologia em fase inicial em Portugal e por toda a Europa, com foco especial no Sul da Europa.