Portuguesa Capwatt vende portefólio solar de 68 MW ao fundo da SDCL e mantém gestão dos ativos

A Capwatt, multinacional portuguesa subsidiária da Prismore Capital (ex-Sonae Capital Industrials), detida pela Efanor da família de Belmiro de Azevedo, alienou um portefólio behind‑the‑meter de 68 MW na Península Ibérica ao Global Energy Transition Fund (GETF), gerido pela SDCL, mantendo‑se como developer, operador e gestor dos projetos. Os ativos, destinados a clientes industriais e comerciais (indústria transformadora, agroalimentar, embalagens e materiais de construção), incluem parques operacionais, em construção e em desenvolvimento e estão suportados por contratos de compra de energia de longo prazo. Segundo a SDCL (Sustainable Development Capital LLP), que não revelou valor do negócio, trata‑se do primeiro investimento do GETF no mercado solar ibérico e o objetivo passa por investir mais de 100 milhões de euros no próximo ano.“Esta parceria representa um marco estratégico no percurso de crescimento da Capwatt, reforçando a sua posição como um dos principais developers de soluções de energia sustentável na Península Ibérica,” afirma Miguel Gil Mata, CEO da Prismore Capital, citado em comunicado enviado às redações esta terça-feira, 18 de novembro.Jonathan Maxwell, CEO da SDCL, com sede em Londres, confessa a satisfação "por estabelecer esta parceria com a Capwatt numa transação tão relevante, que dará ao GETF uma excelente exposição a um dos principais mercados de transição energética da Europa”.De realçar que o GETF já comprometeu mais de 75% dos 650 milhões de euros angariados, beneficiando do apoio do InvestEU Fund da União Europeia. .Capwatt investe 20 milhões na produção de biometano em Aljustrel