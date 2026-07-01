Portuguesa Greenvolt junta-se à BYD para lançar um dos maiores projetos de baterias na Europa

A Greenvolt estabeleceu com a BYD o fornecimento do sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) do projeto Siedlce, na Polónia. A informação foi divulgada em comunicado nesta quarta-feira.

De um lado está a Greenvolt Power, empresa do Grupo Greenvolt, sediado em Portugal. Do outro, a BYD Energy Storage, divisão de armazenamento de energia da fabricante de automóveis chinesa BYD. As duas chegaram a um acordo para reforçar a parceria que as une.

O projeto tem uma capacidade prevista de 600 MW e 2,4 GWh, o que fará deste o maior sistema de armazenamento de energia em baterias na Polónia e um dos maiores da Europa. Para tal, vai recorrer ao BYD Haohan, disponibilizado por aquela divisão da BYD, com o propósito de aumentar a capacidade.

A fase de construção deverá ser iniciada no terceiro trimestre, que agora começa. A entrada em operação comercial deverá acontecer até final de 2027. A partir de então, permitirá aumentar a resiliência do sistema energético polaco, assim como uma maior integração de energias renováveis na rede elétrica do país.