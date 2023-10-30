Portuguesa Indaqua entra Espanha com compra da Fusosa

A Indaqua, empresa portuguesa de gestão de sistemas de abastecimento de água, entrou no mercado espanhol com a compra da Fusosa, que abastece 25.000 utilizadores em Maiorca, por um valor não revelado.."A Fusosa, adquirida pelo grupo Indaqua, é responsável pelo abastecimento de água a cerca de 25.000 utilizadores na zona de albufeira de Muro, em Maiorca", indicou, em comunicado..Todos os anos, a Fusosa assegura a distribuição de 1,7 milhões de metros cúbicos (m3) de água a alojamentos, sobretudo hoteleiros..A rede desta empresa conta com 55 quilómetros.."A entrada no mercado espanhol, ainda mais numa das zonas de maior escassez de água potável, assume-se como um passo natural na estratégia de crescimento do grupo Indaqua, não apenas pela sua proximidade, mas também pelas eficiências que conseguiremos introduzir", apontou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Indaqua, Pedro Perdigão..Fundado em 1994, o grupo Indaqua serve mais de 810.000 pessoas em Santa Maria da Feira, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso/Trofa, São João da Madeira, Vila do Conde, Barcelos, Marco de Canaveses e Paços de Ferreira..Com uma equipa de 750 colaboradores, gere oito concessões e tem uma participação numa empresa municipal..A Indaqua está ainda presente em Angola, desenvolvendo atividade na área de projetos de engenharia e assessoria técnica no setor da água e saneamento.