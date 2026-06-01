Portuguesa Petrotec cresce por aquisição e quer atingir 45 milhões de euros em vendas no Reino Unido

O Grupo Petrotec, com sede em Guimarães, avançou para a compra da totalidade do capital da britânica Premier Forecourts & Construction.

Num comunicado enviado às redações, o grupo faz saber que o investimento foi realizado através da Petroassist UK, a filial que se especializa em serviços de engenharia, assistência e manutenção no Reino Unido. Passa, por isso, a contar com uma equipa com mais de 200 colaboradores especializados.

Um dos objetivos imediatos é o de atingir um volume de negócios na ordem de 45 milhões de euros anuais. Olhando para os próximos dois a três anos, aponta a um crescimento consolidado acima de 10%, em função da oferta de serviços especializados e aceleração em projetos ligados à transição energética.

Até então, a operação da Petroassist UK centrava-se sobretudo na instalação, assistência técnica e manutenção multimarca para grandes redes de estações de serviço e retalho alimentar. Com a adição da Premier Forecourts & Construction, passa a dispor de competências de engenharia civil, instalações elétricas e gestão integral de projetos.

Posto isto, a empresa portuguesa vai passar a almejar contratos de maior complexidade. Em simultâneo, aumenta a capacidade para implementar projetos ligados à mobilidade elétrica e infraestruturas, através da criação de sinergias.