Portuguesa Purever ganha contrato de 30 milhões para fábrica da Jaguar no Reino Unido

A portuguesa Purever ganhou um contrato de 30 milhões de euros para fornecer a nova fábrica de baterias do grupo indiano Agratas em Inglaterra, que equipará os carros eletrificados da Jaguar e Land Rover, foi anunciado esta segunda-feira, 13.

Em comunicado, a multinacional portuguesa com sede em Nelas detalha ter sido escolhida pelo grupo indiano Agratas, uma divisão da Tata, para assegurar a conceção, produção e instalação de salas limpas e secas em zonas da fábrica que requerem ambientes controlados para a fabricação de células e montagem de baterias.

Em causa está a nova fábrica de baterias do grupo indiano em Somerset, Inglaterra, que vai equipar os carros eletrificados da Jaguar e da Land Rover.

Segundo refere, o contrato - ganho pela filial da Purever Ardmac UK - ronda os 30 milhões de euros numa primeira fase, prevendo a produção e instalação de paredes técnicas, tetos, portas, áreas de circulação, entre outros elementos construtivos, produzidos nas fábricas do grupo Purever.

Este contrato segue-se a outro que a empresa executou para a Envision (AESC), também fabricante de baterias, em Newcastle, neste caso essencialmente para a Nissan, que já começou a laboração.

“A Purever fornece uma solução integrada para a fábrica da Agratas que abrange o desenvolvimento de conceitos, engenharia detalhada e todos os elementos arquitetónicos associados à construção de ambientes controlados, serviços especializados de construção e um rigoroso comissionamento para atingir os exigentes requisitos de controlo de partículas, humidade e ambiente que esta tipologia de instalações requer”, explica o fundador e presidente executivo (CEO) da Purever Industries, Luís Coelho Borges, citado no comunicado.

Além da indústria automóvel, a Purever diz operar com as suas soluções de salas limpas, secas e frias para as áreas farmacêutica e hospitalar, defesa e alimentar.

Atualmente, a empresa refere ter “uma forte oferta na área dos centros de dados”, também através da Ardmac, com projetos em curso em mais de seis países europeus.

Com fábricas em Portugal, Espanha, França, Itália e Estados Unidos e escritórios em 18 países, a Purever Industries destaca estar atualmente na corrida para o fornecimento das salas limpas para a futura fábrica de baterias da chinesa CALB, em Sines.

Nos planos da multinacional portuguesa está ainda a instalação de uma fábrica própria na Índia.

Entre os projetos em curso da Purever, que faturou cerca de 450 milhões de euros em 2025, estão um para a Microsoft na Irlanda e outro para a Google na Áustria, assim como para a Fuji na Dinamarca, para a farmacêutica Lilly na Irlanda e em Espanha e, ainda, para a Novo Nordisk em França.

“Com base num profundo conhecimento setorial entregamos projetos que cumprem com prazos, que apoiam a segurança e qualidade, permitindo aos clientes reduzir a duração do arranque industrial o que é uma mais-valia para a Purever junto dos seus clientes”, salienta Luís Coelho Borges.

O grupo Purever Industries emprega mais de 1.500 colaboradores e possui oito fábricas em Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos e 25 escritórios em 18 países.

A Purever desenha, fabrica e constrói instalações técnicas que carecem de isolamento térmico ou ambientes controlados quanto a poeiras, humidade ou proteção contra fogo, para setores como os ‘data centers’, fábricas de eletrónica, farmacêutica e hospitais, fábricas de baterias e indústria aeroespacial, assim como para toda a cadeia alimentar, desde o fabrico à logística, retalho alimentar e restaurantes.

A celebrar este ano o seu 25.º aniversário, a Purever opera com quatro marcas: Ardmac, Dagard, Coldkit e Misa.

A Dagard, com duas fábricas em França e uma nos EUA, comemora este ano 75 anos de existência, enquanto a fábrica da Purever em Nelas, Viseu, assinala 35 anos.