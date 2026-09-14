Empresas

Portuguesa Purever investe 20 milhões em fábrica na Índia numa parceria com empresa local

Grupo português vai fabricar produtos para salas limpas e mercado tecnológico. Unidade deverá ficar operacional em 2027.
Portuguesa Purever investe 20 milhões em fábrica na Índia numa parceria com empresa local
D.R.
Publicado a

O grupo português Purever prepara-se para anunciar a constituição de uma parceria com a indiana Manaksia Coated Metals & Industries para a instalação de uma unidade industrial em Hiderabad, no sul da Índia. O investimento inicial é de cerca 20 milhões de euros, sabe o Dinheiro Vivo.

A fábrica vai produzir produtos da Purever dirigidos a salas limpas e também ao mercado tecnológico, designadamente para a indústria de semicondutores, farmacêutica, automóvel e data centers. A unidade deverá ficar operacional em 2027.

A joint-venture será detida em partes iguais pela Purever e pela Manaksia.

“A Manaksia é o parceiro ideal para a Purever avançar no mercado indiano, investindo na construção de uma fábrica de raiz que vai permitir o fornecimento dos nossos produtos às inúmeras empresas farmacêuticas e tecnológicas que estão a instalar unidades de negócio na Índia”, diz Luís Coelho Borges, CEO e fundador da Purever, num comunicado a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A Purever tem fábricas em Portugal, Espanha, Itália, França, Estados Unidos e centros de projetos em Madrid e em Dublin. Nos EUA, terminou a primeira fase de investimento na unidade produtiva de Atlanta, que mobilizou cerca de 16 milhões de euros. Este projeto vai permitir a ampliação da capacidade de produção de forma a responder ao crescimento dos mercados tecnológicos nos EUA.

A Purever faturou 245 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento homólogo de 24%. O grupo prevê atingir neste exercício vendas de 490 milhões de euros, mais 15% do que em 2025.

O crescimento no primeiro semestre é justificado pela área da construção de data centers na Áustria, Irlanda e Finlândia, e pela eletrificação da indústria automóvel, com foco nas fábricas da Jaguar Land Rover e da Nissan, na Grã-Bretanha.

A indústria farmacêutica apoiou também este crescimento das vendas da Purever, destacando-se os projetos de execução para a Novo Nordisk, em França, a AstraZenaca e Eli Lilly, na Irlanda, Hovione, Labesfal e Bluepharma, em Portugal, e para a Grifols, em Espanha.

Portuguesa Purever investe 20 milhões em fábrica na Índia numa parceria com empresa local
Governo prepara novos apoios aos setores afetados pela subida dos combustíveis
Portuguesa Purever investe 20 milhões em fábrica na Índia numa parceria com empresa local
Jerónimo Martins alvo de coima de 121 milhões de euros na Polónia por prática anticoncorrencial
Purever
Diário de Notícias
www.dn.pt