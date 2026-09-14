Portuguesa Purever investe 20 milhões em fábrica na Índia numa parceria com empresa local

O grupo português Purever prepara-se para anunciar a constituição de uma parceria com a indiana Manaksia Coated Metals & Industries para a instalação de uma unidade industrial em Hiderabad, no sul da Índia. O investimento inicial é de cerca 20 milhões de euros, sabe o Dinheiro Vivo.

A fábrica vai produzir produtos da Purever dirigidos a salas limpas e também ao mercado tecnológico, designadamente para a indústria de semicondutores, farmacêutica, automóvel e data centers. A unidade deverá ficar operacional em 2027.

A joint-venture será detida em partes iguais pela Purever e pela Manaksia.

“A Manaksia é o parceiro ideal para a Purever avançar no mercado indiano, investindo na construção de uma fábrica de raiz que vai permitir o fornecimento dos nossos produtos às inúmeras empresas farmacêuticas e tecnológicas que estão a instalar unidades de negócio na Índia”, diz Luís Coelho Borges, CEO e fundador da Purever, num comunicado a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A Purever tem fábricas em Portugal, Espanha, Itália, França, Estados Unidos e centros de projetos em Madrid e em Dublin. Nos EUA, terminou a primeira fase de investimento na unidade produtiva de Atlanta, que mobilizou cerca de 16 milhões de euros. Este projeto vai permitir a ampliação da capacidade de produção de forma a responder ao crescimento dos mercados tecnológicos nos EUA.

A Purever faturou 245 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento homólogo de 24%. O grupo prevê atingir neste exercício vendas de 490 milhões de euros, mais 15% do que em 2025.

O crescimento no primeiro semestre é justificado pela área da construção de data centers na Áustria, Irlanda e Finlândia, e pela eletrificação da indústria automóvel, com foco nas fábricas da Jaguar Land Rover e da Nissan, na Grã-Bretanha.

A indústria farmacêutica apoiou também este crescimento das vendas da Purever, destacando-se os projetos de execução para a Novo Nordisk, em França, a AstraZenaca e Eli Lilly, na Irlanda, Hovione, Labesfal e Bluepharma, em Portugal, e para a Grifols, em Espanha.