A Salsa Jeans abriu em Zagreb a sua primeira loja na Croácia, onde já estava presente no canal grossista e que tem sido o seu mercado “de maior sucesso” nos Balcãs, anunciou esta terça-feira a marca portuguesa de vestuário.

“A Croácia tem sido o mercado de maior sucesso da Salsa Jeans em termos de desenvolvimento nos Balcãs, constituindo uma referência para a expansão na região”, avança a Salsa em comunicado.

Desde 2019 presente naquele país através do canal ‘wholesale’ (circuito de distribuição em que uma marca ou fabricante vende produtos a retalhistas ou distribuidores, que depois os revendem ao consumidor final), através dos 24 pontos de venda da Europa 92, a Salsa Jeans salienta que a nova loja “acrescenta um formato de comercialização exclusivamente dedicado à marca, complementando a presença já estabelecida no mercado”.

“Este percurso resulta da combinação de uma oferta de produto ajustada ao mercado, de um modelo de atendimento ao cliente próximo e de uma comunicação adequada, apoiada numa parceria local sólida e numa abordagem de longo prazo”, sustenta.

Com 136 metros quadrados, a nova loja situa-se no centro comercial Arena Centar, em Zagreb, e opera em regime de ‘franchising’, no âmbito da parceria com a Europa 92. Apresenta a mais recente identidade visual da Salsa Jeans e disponibiliza vestuário, calçado e acessórios para homem e mulher.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Salsa destaca os “excelentes resultados” até agora obtidos na Croácia, onde a marca construiu “uma relação muito positiva com a Europa 92”.

“Desde 2019, temos vindo a desenvolver a nossa presença no país, com uma visão de longo prazo e um conhecimento sólido do mercado local. A abertura desta primeira loja Salsa Jeans no país é um passo importante neste percurso e deixa-nos muito confiantes quanto ao potencial de crescimento nos Balcãs”, afirma Hugo Martins.

“Queremos continuar a crescer com parceiros que partilham a nossa ambição e conhecem tão bem os mercados onde operam", acrescenta.

Atualmente presente em cerca de 50 países, a Salsa Jeans tem desenvolvido a sua estratégia de internacionalização através de um modelo de negócio que combina lojas próprias, ‘franchising’, multimarca e canal digital, de acordo com as especificidades de cada mercado.