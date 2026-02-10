Portuguesa Science4you conclui ronda de investimento de dois milhões

A empresa de brinquedos científicos Science4you concluiu uma ronda de investimentos de dois milhões de euros, que foi liderada pelo fundo português Draycott, com o objetivo de crescer no negócio ‘online’ sobretudo nos Estados Unidos.

Segundo o comunicado, o “investimento está fortemente orientado para o crescimento do ‘e-commerce’ (comércio ‘online’), com especial enfoque no mercado dos Estados Unidos, onde a Science4you conta com uma subsidiária, escritório em Los Angeles e armazém em New Jersey”.

Atualmente, mais de 50% das vendas da Science4you são realizadas ‘online’, sendo que 80% do volume de negócios tem origem em mercados internacionais, “o que reforça o posicionamento global da marca e a relevância crescente do canal digital na sua estratégia”.

“Pretendemos continuar a crescer cerca de 30% ao ano no ‘e-commerce’ nos próximos anos, o foco passa por manter o ritmo de lançamento de produtos inovadores, algo que fazemos com consistência há muitos anos”, afirmou o fundador da empresa, Miguel Pina Martins, em comunicado.

A Science4you é uma empresa portuguesa que foi fundada em 2008 e está hoje presente em mais de 50 países, entre os quais Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, EUA, Canadá e vários países da América Latina.

A empresa exporta 80% das suas vendas e emprega mais de 100 trabalhadores.