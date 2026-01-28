Powerdot investiu 74 milhões e expandiu rede para 11.500 pontos de carregamento em 2025

A Powerdot, operadora portuguesa de carregamento de veículos elétricos em espaços comerciais, fechou 2025 com mais de 11.500 pontos de carregamento em mais de 2.250 localizações na Europa, resultado de um investimento global de 74 milhões de euros, dos quais 19 milhões foram aplicados em Portugal.

Ao longo do ano, a empresa acrescentou cerca de 2.500 novos pontos, privilegiando o modelo de destination charging — postos instalados em locais de trabalho, comércio e serviços. A rede manteve uma operação estável, com um uptime próximo de 100% no portefólio.

Luís Santiago Pinto, cofundador e CEO da empresa, sublinha que “esta consistência operacional em grande escala evidencia a maturidade da Powerdot e a sua capacidade de oferecer experiências de carregamento confiáveis, tanto para utilizadores finais como para parceiros”.

O administrador realçou ainda que “muitas destas parcerias foram aprofundadas ao longo do ano, com a instalação de pontos adicionais em localizações já existentes, acompanhando o crescimento da procura e melhorando os níveis de utilização”.

Em Portugal, a empresa contou com cerca de 550 localizações ativas e mais de 2.000 pontos, tendo instalado aproximadamente 40 novas localizações e 350 pontos durante o ano de 2025. A equipa local supera os 110 colaboradores.

Segundo a empresa, a utilização da rede cresceu mais rápido do que a sua dimensão: desde 2023 a infraestrutura triplicou, enquanto a energia entregue quintuplicou. Em 2025, a energia fornecida aumentou 118% no ano e cresceu 61% no verão face ao período homólogo; cada sessão de carregamento durou, em média, 44 minutos.

A Powerdot também reforçou a densificação da rede, adicionando pontos em 50 localizações existentes e estendendo contratos em mais de 100 sites, estratégia que traduz a aposta em relações de longo prazo com retalho, imobiliárias comerciais e operadores de mobilidade, salienta a empresa.