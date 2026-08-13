Prejuízo da Digi em Espanha cresce para 14,5 milhões no primeiro semestre

A romeno Digi reportou receitas de 515 milhões de euros em Espanha no primeiro semestre do ano, um aumento de 15,7% face ao mesmo período de 2025, segundo comunicação remetida esta quinta‑feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

A subida foi impulsionada sobretudo pelo crescimento líquido de clientes móveis (+558 mil).

Apesar do aumento de receitas, o grupo, que também está presente em Portugal, registou um prejuízo de 14,5 milhões de euros no primeiro semestre no país vizinho, contra um resultado negativo de um milhão no período homólogo de 2025.

O resultado operativo situou‑se em 6,3 milhões de euros, quase quatro vezes inferior ao de junho de 2025, afetado principalmente por uma maior deterioração de ativos não correntes e pelo crescimento dos gastos operacionais.

Todas as rubricas de receita cresceram: os serviços móveis aumentaram 8,3% para 283,5 milhões de euros; a banda larga fixa subiu 21,4% para 209,7 milhões; e o telefone fixo e televisão por subscrição atingiram, respetivamente, 8,03 milhões e 7,47 milhões.

No segundo trimestre, as receitas totalizaram 262,8 milhões, um crescimento anual de 15,1%, que a empresa atribui ao reforço dos serviços móveis, internet e dados fixos e às suas ofertas comerciais.

A Digi também ganhou quota de mercado em banda larga fixa, passando de 11,7% no primeiro semestre de 2025 para 14,5% no final de junho de 2026.

Nos primeiros seis meses, o grupo prosseguiu o desenvolvimento da sua rede própria e a expansão da capacidade móvel para suportar os serviços de telecomunicações (móvel, banda larga, fixo e TV).

Quanto às previsões para 2026, a empresa mantêm as expectativas com receitas entre 1.040 milhões e 1.085 milhões, sendo que 515 milhões já foram alcançados, 263 milhões desse valor no segundo trimestre.