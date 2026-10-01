Prejuízo da Greenvolt aumenta para 54,7 milhões de euros até junho

A Greenvolt viu o resultado líquido marcar 54,7 milhões de euros abaixo do zero no primeiro semestre. Trata-se de um aumento face ao mesmo período do ano passado (prejuízo de 12 milhões), que coincide com a redução da receita.

Os dados estão inscritos na apresentação de resultados da empresa, enviada em comunicado à CMVM. A energética está presente em Portugal com mais de 3.500 projetos e 405 MWp de capacidade instalada.

No período de janeiro a junho, as receitas atingiram 314,9 milhões de euros, ou seja, menos 36% do que no período homólogo (495,6 milhões).

Em contrapartida, os custos operacionais aumentaram 38%, para 264,6 milhões de euros (425,3 milhões um ano antes). Por outro lado, os resultados anteriores a juros, impostos, depreciação e amortização ficaram no 'verde'.

É que o EBITDA ajustado alcançou 50,5 milhões de euros, o que significa que ficou 30% abaixo do período homólogo (72,2 milhões de euros).