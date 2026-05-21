Prejuízos da easyJet sobem 27% para 436 milhões devido à guerra no Médio Oriente

A easyJet anunciou esta quinta-feira, 21, prejuízos de 377 milhões de libras (cerca de 435,6 milhões de euros) no primeiro semestre do ano fiscal, um agravamento de 27% que a transportadora atribui em grande parte às consequências da guerra no Médio Oriente.

A companhia apontou o aumento dos preços dos combustíveis e a desaceleração das reservas como os fatores determinantes para o resultado negativo.

Apesar das perdas, as receitas cresceram 12%, para quatro mil milhões de libras (4,6 mil milhões de euros). A empresa sublinhou que, embora tenha registado “reservas de última hora sólidas”, o conflito, iniciado a 28 de fevereiro, reduziu a visibilidade sobre as reservas futuras e pressionou os custos operacionais.

A easyJet detalhou que a subida do preço do querosene implicou encargos extraordinários de 25 milhões de libras (28,8 milhões de euros) em março, sem que tivesse havido, contudo, rupturas no abastecimento de combustível. A administração avisou que o segundo semestre continuará a sentir efeitos do conflito, com reservas para o verão abaixo dos níveis do ano anterior.

O chief executive da easyJet, Kenton Jarvis, afirmou confiar na capacidade da empresa para recuperar do choque e prosseguir rumo às metas financeiras de médio prazo.

A transportadora destacou ainda um desempenho operacional robusto no semestre, com uma taxa de ocupação média de 90% — dois pontos percentuais acima do período homólogo — e o forte crescimento do ramo easyJet holidays, cujo número de clientes aumentou 22% face ao ano anterior.