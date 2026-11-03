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Preço dos combustíveis pressiona liquidez de 36% das empresas na Europa

Embora a logística e os transportes sejam os setores mais fustigados, a Morningstar DBRS sublinha que o perigo é localizado e que dois terços do tecido empresarial ainda mantêm folga financeira.
Preço dos combustíveis pressiona liquidez de 36% das empresas na Europa
Foto: Arquivo DN
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A subida do preço dos combustíveis está a pressionar a liquidez de 36% das médias empresas na Europa, revelou um estudo da Morningstar DBRS feito a 148 organizações e publicado esta terça-feira. Os setores da logística e do transporte surgem na linha da frente das atividades mais fustigadas, embora a agência sublinhe que a situação constitui um perigo localizado e não uma ameaça generalizada para o tecido empresarial.

O relatório indica que perto de dois terços das empresas acompanhadas possuem folga financeira para lidar com o agravamento dos encargos energéticos. As maiores dificuldades concentram-se nas entidades com custos operacionais fortemente dependentes do crude, como a logística, a indústria transformadora e a produção de equipamento médico, onde o transporte e a fatura energética pesam diretamente no produto final.

O gasóleo no espaço comunitário manteve-se acima dos dois euros por litro até meados de outubro, um valor distante da média de 1,52 euros praticada em 2025. O conflito diplomático e militar entre Washington e Teerão, associado às restrições no abastecimento proveniente da Rússia e do Golfo Pérsico, impulsionou as cotações, anulando em parte o alívio proporcionado pelas reservas estratégicas e pelo reforço da importação de gás natural liquefeito na Europa, destaca o relatório.

Os peritos da Morningstar DBRS antecipam que os efeitos mais severos no desempenho financeiro surjam apenas em 2027, quando terminar a vigência dos contratos de fornecimento atuais e for necessária a assinatura de novos acordos a preços inflacionados.

Nas projeções traçadas pela agência, num cenário de quebra de 10% no EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), um quarto das empresas expostas sofreria uma degradação no seu perfil de risco financeiro. A capacidade de repassar este aumento de custos para o cliente final e a manutenção de níveis adequados de tesouraria serão vitais para evitar cortes nas notações de crédito das empresas analisadas, cujo EBITDA médio se fixa nos 56 milhões de euros.

Preço dos combustíveis pressiona liquidez de 36% das empresas na Europa
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