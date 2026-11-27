Os altos preços da energia, a complexidade da legislação europeia e o desenho dos fundos europeus deixam as empresas portuguesas em "stress financeiro", alerta a CIP. É preciso agir, com apoios às Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Esta é a tese da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, que alerta que a indústria europeia "está em risco", já que falta melhorar a competitividade, facilitar investimentos, ampliar a inovação e combater a concorrência desleal. “A situação atual é severa, mas solucionável se foram adotadas as políticas certas em Portugal e na União Europeia (UE)”, afirma Armindo Monteiro, presidente da CIP.

De acordo com o próprio, a economia portuguesa precisa de "continuar a ter políticas específicas de incentivo às suas PMEs, sobretudo àquelas que estão sedeadas em zonas de baixa densidade”, assinala, naquilo que parece ser um apelo ao Governo e à Assembleia da República. Relativamente às instâncias europeias, o responsável pede redução da carga regulatória, uma visão de longo prazo, energia a preços competitivos e diversificação dos mercados comerciais.

“Os fundos europeus são fundamentais para criar ecossistemas de inovação", sobretudo no interior do país, acrescenta. Os alertas foram lançados no “Conselho de Presidentes” da BusinessEurope, que está sediada em Bruxelas e é a maior organização empresarial da Europa, da qual a CIP é membro.