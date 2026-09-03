Preços da produção industrial crescem acima de 5% na UE e zona euro em julho

Os preços da produção industrial registaram um aumento significativo em julho, com a zona euro a reportar um acréscimo de 5,8% em comparação com o ano anterior, enquanto a União Europeia (UE) apresentou um crescimento de 5,6%.

Estes dados foram divulgados pelo Eurostat, o serviço estatístico europeu, na manhã desta quinta-feira (3 de setembro).

Em relação ao mês anterior, os preços da produção industrial também mostraram uma tendência de alta, com um aumento de 1,6% na zona euro e de 1,4% na UE. Esses números refletem uma recuperação contínua na produção industrial, apesar das pressões inflacionárias.

Entre os Estados-membros, destacaram-se os maiores aumentos nos preços da produção industrial, com a Irlanda a liderar com um crescimento de 14,8% em comparação a julho de 2025. Seguiram-se a Lituânia e a Bulgária com aumentos de 12,9% e 12,5%, respetivamente.

Por outro lado, o Luxemburgo foi o único país a registar uma descida, com uma queda de 7,3%.

Na análise em cadeia, a Irlanda também se destacou com um aumento de 4,3%, enquanto Espanha e Itália apresentaram um crescimento de 3% cada.

As maiores descidas foram observadas na Estónia (-3,3%), Finlândia (-1,6%) e Suécia (-1,1%).

Em Portugal, os preços da produção industrial subiram 5% na variação homóloga e 1,2% em relação ao mês anterior. Esses dados indicam um cenário de crescimento moderado, alinhado com a tendência observada na zona euro e na UE.