Preços do café sobem 2,3% em março com o conflito do Médio Oriente

Os preços mundiais do café subiram 2,3% em março, interrompendo três meses consecutivos de queda, informou esta segunda-feira, 13, a Organização Internacional do Café (OIC).

O índice composto situou‑se em média nos 234,09 cêntimos por libra gerada do produto.

A recuperação foi impulsionada por um “choque geopolítico” ligado ao conflito no Médio Oriente e ao encerramento do estreito de Ormuz a partir de 4 de março, que elevou custos de transporte e energia.

A OIC alerta também para o risco de impactos na produção caso se prolongue a interrupção no fornecimento de fertilizantes.

No plano das variedades, o café suave colombiano valorizou 2% face a fevereiro, para 288,74 cêntimos por libra, enquanto o café natural do Brasil subiu 3,9% para 274,23 cêntimos.

Paralelamente, as exportações mundiais de grãos verdes em fevereiro totalizaram 9,79 milhões de sacos de 60 kg, uma queda de 9% em termos anuais.

A OIC destaca, em particular, a redução de 25,1% nas vendas de café natural brasileiro (2,5 milhões de sacos) e uma descida de 3,7% nas exportações de robusta (4,05 milhões de sacos).