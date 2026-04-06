Preços na produção de serviços sobem 3,7% no 4.º trimestre de 2025

O índice de preços na produção de serviços registou uma variação homóloga de 3,7% no quarto trimestre de 2025, o que representa uma aceleração de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao período anterior.

As atividades administrativas e dos serviços de apoio apresentaram o maior contributo (1,6 p.p.) para a variação homóloga total, sendo também a secção que registou a variação homóloga mais elevada (10,5%).

As agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas registaram os aumentos mais expressivos, com variações homólogas de 40,6% e 10,5%.

Relativamente ao trimestre anterior, o índice registou uma variação trimestral negativa de 3,2%.

A secção das atividades administrativas e dos serviços de apoio registou simultaneamente o maior contributo para a variação trimestral (-1,9 p.p.) e a maior variação face ao trimestre anterior (-10,4% no trimestre de referência).

A secção do alojamento, restauração e similares apresentou uma taxa de variação trimestral de -6,2%, originando um contributo de -1,1 p.p. para o índice. A diminuição sazonal dos preços do alojamento contribuiu para esse resultado, ao atingir uma variação trimestral de -18,1%.