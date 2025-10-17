Preços na produção industrial caem 3,7% em setembro

O índice de preços na produção industrial caiu 3,7% em setembro, em termos homólogos, em resultado da redução de preços dos bens intermédios, da energia e dos bens de consumo, divulgou hoje o INE.Em agosto, o índice tinha já registado uma quebra homóloga de 4,3%, pelo que a queda de setembro foi menos pronunciada.Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a redução do índice de preços na produção industrial deveu-se à diminuição de preços dos bens intermédios em 4,6%, da energia em 6,8% e dos bens de consumo em 3,6%."Esta diminuição dos preços voltou a dever-se fundamentalmente à pasta, papel e cartão, bem como à eletricidade", explicou o INE.Já na variação mensal os preços na produção industrial diminuíram 0,3% em setembro.O INE divulgou ainda os preços na produção industrial do total do terceiro trimestre de 2025, que caíram 3,9% nesse período (-2,9% no segundo trimestre)..Produção industrial cai 1,2% na zona euro em agosto