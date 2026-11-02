Preços para viajar de avião podem subir até 20% em 2027, alerta CEO da Ryanair

As viagens de avião vão ficar "significativamente" mais dispendiosas nas transportadoras aéreas europeias em 2027 e a escalada pode chegar aos 20%.

Quem o diz é Michael O'Leary, CEO da Ryanair, em declarações prestadas esta segunda-feira, 2 de novembro, à emissora norte-americana CNBC. "Estamos a perspetivar 2027, em que temos preços do petróleo muito mais altos... creio que vão traduzir-se em passagens aéreas mais caras", em particular na Europa, assinala.

De referir que a subida do preço do barril de petróleo pressiona a própria Ryanair — até por ser uma transportadora aérea de baixo custo —, assim como outras companhias (e empresas dos mais diversos setores de atividade). A companhia viu o lucro cair 15%, para 2,3 mil milhões de dólares no primeiro semestre fiscal (abril a setembro), sobretudo em resultado do disparo no preço do combustível de aviação (um derivado do petróleo).