DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Presidente da Alphabet alerta para "irracionalidade" no investimento em IA

Em entrevista à BBC, Sundar Pichai afirmou que, embora, o crescimento do investimento na IA tenha sido um “momento extraordinário”, existe uma certa “irracionalidade” no atual ‘boom’ da IA.
Sundar Pichai, o presidente executivo (CEO) da Alphabet, empresa-mãe da Google,
Sundar Pichai, o presidente executivo (CEO) da Alphabet, empresa-mãe da Google, Sundar Pichai, CEO da Google, no evento anual I/O, que decorreu na última semana nos Estados Unidos. FOTO: Direitos reservados
Publicado a

O presidente executivo (CEO) da Alphabet, empresa-mãe da Google, Sundar Pichai, alerta para um grau de “irracionalidade” no atual desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) a que “nenhuma empresa está imune”.

Em entrevista à BBC, Sundar Pichai afirmou que, embora, o crescimento do investimento na IA tenha sido um “momento extraordinário”, existe uma certa “irracionalidade” no atual ‘boom’ da IA.

Apesar destes receios, o valor das empresas tecnológicas especializadas disparou nos últimos meses e os investidores estão a gastar massivamente para não ficarem para trás.

Ainda assim, o CEO alertou que “nenhuma empresa ficará imune” se a “bolha de IA rebentar”.

Sundar Pichai também realçou as “imensas” necessidades energéticas da IA, que representaram 1,5% do consumo mundial de eletricidade no ano passado, segundo a agência internacional de energia.

Neste sentido, o responsável da tecnológica defende o desenvolvimento de novas fontes de energia e o reforço das infraestruturas do setor.

Além disso, reconheceu que as necessidades energéticas intensivas da IA na Google estão a atrasar os objetivos climáticos da empresa, que continua a visar a neutralidade carbónica até 2030.

O CEO admite que a IA também terá impacto no trabalho tal como se conhece, havendo a necessidade de “gerir perturbações sociais” que criam “também novas oportunidades”.

O desenvolvimento da tecnologia “fará evoluir e transformar certos empregos, e as pessoas terão de se adaptar”, explicou.

“Todas as profissões ainda existirão, mas aqueles que terão sucesso em cada uma delas serão as que aprenderem a usar ferramentas de IA”, rematou Sundar Pichai.

image-fallback
Pesquisa e YouTube ajudam Alphabet a atingir receitas de 57 mil milhões no final do ano
Inteligência Artificial
Google
Alphabet
Sundar Pichai

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt