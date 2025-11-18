Presidente da Alphabet alerta para "irracionalidade" no investimento em IA

O presidente executivo (CEO) da Alphabet, empresa-mãe da Google, Sundar Pichai, alerta para um grau de “irracionalidade” no atual desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) a que “nenhuma empresa está imune”.Em entrevista à BBC, Sundar Pichai afirmou que, embora, o crescimento do investimento na IA tenha sido um “momento extraordinário”, existe uma certa “irracionalidade” no atual ‘boom’ da IA.Apesar destes receios, o valor das empresas tecnológicas especializadas disparou nos últimos meses e os investidores estão a gastar massivamente para não ficarem para trás.Ainda assim, o CEO alertou que “nenhuma empresa ficará imune” se a “bolha de IA rebentar”.Sundar Pichai também realçou as “imensas” necessidades energéticas da IA, que representaram 1,5% do consumo mundial de eletricidade no ano passado, segundo a agência internacional de energia.Neste sentido, o responsável da tecnológica defende o desenvolvimento de novas fontes de energia e o reforço das infraestruturas do setor.Além disso, reconheceu que as necessidades energéticas intensivas da IA na Google estão a atrasar os objetivos climáticos da empresa, que continua a visar a neutralidade carbónica até 2030.O CEO admite que a IA também terá impacto no trabalho tal como se conhece, havendo a necessidade de “gerir perturbações sociais” que criam “também novas oportunidades”.O desenvolvimento da tecnologia “fará evoluir e transformar certos empregos, e as pessoas terão de se adaptar”, explicou.“Todas as profissões ainda existirão, mas aqueles que terão sucesso em cada uma delas serão as que aprenderem a usar ferramentas de IA”, rematou Sundar Pichai..Pesquisa e YouTube ajudam Alphabet a atingir receitas de 57 mil milhões no final do ano