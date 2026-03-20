Presidente da FIFA recebeu mais 33% em bónus em 2025

Em ano de Campeonato do Mundo de Clubes, organizado nos EUA, a FIFA, que tutela o futebol mundial, aumentou em 33% o prémio ao seu líder máximo.

O salário base de Gianni Infantino manteve-se nos 2,6 milhões de francos suíços (2,86 milhões de euros, ao câmbio atual), em 2025. Ainda assim, o bónus pago ao próprio avançou 550 mil francos suíços (604 mil francos suíços), até aos 2,2 milhões (2,4 milhões de euros).

Nos dois anos anteriores, os prémios anuais não foram além de 1,65 milhões de francos suíços.

Recorde-se que 2025 presenteou os fãs de futebol com o maior e mais longo Campeonato do Mundo de sempre, que envolveu 32 equipas (incluindo os portugueses Benfica e FC Porto). Durou um mês e foi organizado nos EUA, que vão também organizar o Mundial de seleções no próximo verão, em conjunto com México e Canadá.

Este contribuiu com aproximadamente dois mil milhões de dólares para a receita anual da FIFA (1,73 mil milhões de euros, ao câmbio atual). De resto, a organização aponta a um volume de negócios na ordem de 14 mil milhões de dólares (12,1 mil milhões de euros) para o período entre 2027 e 2030.