Presidente da Hugo Boss renuncia após compra de participação pelo Frasers Group

O presidente da Hugo Boss, Stephan Sturm, deixará o cargo na empresa a partir de 15 de outubro, após o Frasers Group ter adquirido uma participação de 47,89% na companhia através de uma oferta pública de aquisição.

A Hugo Boss informou em comunicado que a renúncia decorre de "conversas construtivas" motivadas pelas "recentes mudanças na estrutura acionista" da empresa.

Sturm permanecerá no cargo de presidente até que a procura pelo seu sucessor seja concluída, tendo como prazo limite o dia 15 de outubro, data estipulada para a sua saída do conselho de supervisão.

O presidente que deixa o cargo entrou no conselho de supervisão em maio de 2025, sendo posteriormente eleito para a presidência.

"Após as recentes mudanças na estrutura acionista da companhia, acredito que este é o momento ideal para uma transição ordenada na presidência. A Hugo Boss conta com um conselho de supervisão experiente, um conselho de administração altamente comprometido e uma direção estratégica clara. Estou convencido de que a empresa está bem posicionada para alcançar o sucesso no futuro", destacou Sturm.

"Em nome do Conselho de Supervisão, quero agradecer a Stephan Sturm pela sua liderança, compromisso e dedicação à Hugo Boss. Respeitamos a sua decisão e colaboraremos estreitamente com ele para garantir uma transição tranquila", afirmou o vice-presidente do conselho de supervisão da Hugo Boss, Sinan Piskin.

Em 10 de junho, o Frasers Group anunciou a intenção de apresentar uma oferta pública de aquisição voluntária para comprar as ações da Hugo Boss que ainda não controlava, ao preço de 38 euros por ação, avaliando em cerca de 1.925 milhões de euros o pacote acionista fora do seu controlo.

O prazo para aderir à OPA terminou em 13 de agosto, e o Frasers Group alcançou uma participação de 47,89%, não conseguindo superar o patamar de 50%, embora já tenha confirmado a sua intenção de obter uma participação maioritária.