Presidente executivo da Endesa será substituído no final de abril

O presidente executivo da energética espanhola Endesa, José Bogas, vai abandonar o cargo em 28 de abril, comunicou a empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha (CNMV).

José Bogas, que é CEO da Endesa há 12 anos, deixará o cargo depois da reunião de acionistas agendada para 28 de abril, mas manter-se-á ligado à empresa, como conselheiro externo, segundo a energética.

Nascido em 1955, José Bogas já superou a idade de reforma para cargos executivos tanto na Endesa como no grupo italiano Enel, que controla a energética espanhola, disseram fontes citadas pela agência de notícias EFE.

Desconhece-se para já quem será o novo CEO da Endesa.

Antes de ser presidente executivo da Endesa, José Bogas foi, durante uma década, o diretor-geral da empresa em Espanha e Portugal.

A Endesa, que teve lucros de 2.198 milhões de euros no ano passado, mais 16,4% do que em 2024, é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

O início da construção do projeto do Pego está previsto para 2027, revelou a empresa no final de fevereiro.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.