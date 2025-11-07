Pressões de EUA e 'big tech' fazem Bruxelas ponderar pausa quanto à lei de IA

A Comissão Europeia considera pausar parte de sua legislação inovadora sobre inteligência artificial (IA), em resposta à pressão exercida por grandes empresas de tecnologia e pelo governo dos Estados Unidos, segundo informou o Financial Times esta sexta-feira, 7 de novembro.Esta decisão surge após meses de pedidos de gigantes tecnológicos como Meta e Alphabet, além da pressão da administração Trump, que advertiu sobre possíveis medidas que poderiam agravar as tensões comerciais. Um alto funcionário da UE revelou que a União Europeia tem estado em diálogo com a administração Trump sobre ajustes à Lei da IA e outras regulamentações digitais, como parte de um processo mais amplo de simplificação, que deverá ser adotado em 19 de novembro. A Reuters, por sua vez, diz não ter conseguido verificar imediatamente este relatório e que a UE ainda não respondeu aos pedidos de comentário da agência.Em julho, um porta-voz da Comissão Europeia rejeitou os apelos de algumas empresas e países por uma pausa, afirmando que as regras da IA seriam implementadas conforme o cronograma legal previsto na legislação. No entanto, as discussões continuam dentro da comissão sobre possíveis atrasos na implementação de partes específicas da Lei da IA. O porta-voz da UE acrescentou que, embora várias opções estejam a ser consideradas, a União Europeia continua "totalmente a favor da Lei da IA e dos seus objetivos".A legislação entrou em vigor em agosto de 2024, mas muitas de suas disposições serão aplicadas de forma escalonada nos próximos anos..Comissão Europeia vai financiar projeto português de fabrico de baterias de lítio\n\n