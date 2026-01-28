Primark reforça no Médio Oriente com cinco aberturas este ano no Dubai, Bahrein e Qatar

A Primark anunciou esta quarta-feira, 28, a expansão da marca no Médio Oriente, onde inaugurou em outubro passado a sua primeira loja, no Kuwait, e tem cinco aberturas previstas este ano no Dubai, Bahrein e Qatar.
Em comunicado, a Primark avança que as primeiras três lojas do grupo no Dubai irão abrir no Dubai Mall (26 de março), no City Centre Mirdif (abril) e no Mall of the Emirates (maio). Mais para o final de 2026, a Primark abrirá no Bahrein (City Centre Bahrain) e no Qatar (Doha Festival City).
Paralelamente, a Primark diz continuar “a trabalhar em conjunto” com o operador internacional de ‘franchising’ de retalho Alshaya Group “em planos de expansão para esta região para os próximos anos”.
Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) interino da Primark, Eoin Tonge, afirma que a reação à abertura da primeira loja Primark no Kuwait “demonstra o potencial da marca no Médio Oriente”.
Segundo refere, a expansão nos mercados do Médio Oriente significa que, até ao final de 2026, a Primark estará presente em 21 países.
Por sua vez, o CEO do Alshaya Group, John Hadden, garante que as cinco lojas Primark cuja abertura está já agendada são “apenas o início”, estando as duas empresas “a trabalhar para fazer crescer a marca”.
Criada há mais de 55 anos, a Primark opera atualmente 475 lojas em 18 países na Europa, Médio Oriente e Estados Unidos.
A marca diz estar também a preparar a expansão nos mercados onde já está presente, onde se inclui a abertura da sua primeira loja em Manhattan, Nova Iorque, na primavera deste ano, depois de ter assinalado, em 2025, o 10.º aniversário da presença da Primark nos Estados Unidos.