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Primark vai investir 45 milhões e criar 300 novos empregos em Portugal

Diretor de vendas da empresa no país prevê “expansão muito significativa" com 18 lojas no país até ao verão de 2027.
Primark vai investir 45 milhões e criar 300 novos empregos em Portugal
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A Primark vai investir 45 milhões de euros e criar 300 empregos até ao verão de 2027 em quatro novas lojas em Castelo Branco, Porto, Setúbal e Vila Nova de Gaia e na ampliação da já existente no Fórum Coimbra.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor de vendas da Primark em Portugal e Espanha recordou que “este anúncio dá continuidade ao investimento de 40 milhões de euros comunicado em junho de 2024, que já resultou na abertura de novas lojas no Montijo, Guimarães e Viseu, estando prevista a abertura da loja da Covilhã ainda este ano”.

“No conjunto, trata-se de uma expansão muito significativa da nossa presença em Portugal e, até ao verão de 2027, passaremos a contar com 18 lojas no país”, salientou Nelson Ribeiro.

O responsável apontou como “um dos marcos mais relevantes” deste plano a abertura da primeira loja de rua da Primark em Portugal, no histórico edifício Palladium, na rua de Santa Catarina, no Porto.

“Para nós, este é um passo importante, porque nos permite levar a experiência Primark para o coração da cidade e estar ainda mais próximos dos clientes no seu dia a dia”, referiu, destacando o Palladium como “um edifício emblemático, com uma identidade muito própria”, onde a marca está “a trabalhar com grande cuidado para respeitar” o património que representa.

Já relativamente à atual loja da Primark no Forum Coimbra, Nelson Ribeiro explicou a ampliação com o facto de se tratar de "uma das mais movimentadas e populares do país".

Este investimento da marca irlandesa em Portugal integra um plano mais alargado de 85 milhões de euros na Península Ibérica, que inclui também a abertura de uma nova loja em Espanha e a renovação de 11 lojas já existentes.

Embora sem avançar dados financeiros do negócio em Portugal, a Primark garante ver “um forte potencial de crescimento no mercado português”, onde inaugurou a primeira loja há 17 anos na Amadora.

“Construímos um negócio sólido e uma marca com uma forte ligação aos consumidores. Ao longo deste tempo, temos investido tempo a compreender o que funciona neste mercado, desde os formatos de loja aos comportamentos de compra e às preferências dos clientes, e esse conhecimento tem sido determinante para o nosso crescimento”, referiu Nelson Ribeiro.

Apesar de o contexto externo continuar “exigente” e o setor do retalho ser “altamente competitivo”, o responsável salienta que “o valor percebido nunca foi tão importante” e considera que a Primark, “enquanto marca focada em oferecer moda e produtos com uma proposta de valor forte”, está “bem posicionada para responder a essa procura”.

“De um modo geral, continuamos a registar um forte envolvimento por parte dos clientes, o que nos dá confiança para continuar a investir em Portugal”, sustentou, afirmando que "os preços acessíveis continuam a ser um fator-chave para a popularidade" da marca.

Relativamente aos mais de 300 novos postos de trabalho a criar com a expansão agora anunciada, o porta-voz da Primark em Portugal detalha que incluirão posições a tempo inteiro e a tempo parcial nas áreas de operação de loja, apoio e gestão.

Nelson Ribeiro - que começou na Primark Portugal em 2013, como gerente da loja do Colombo - destaca, contudo, "o talento e a ambição que existem internamente" e aponta os vários casos de atuais "‘store managers’ que iniciaram o seu percurso como ‘retail assistants’" como prova das "oportunidades de progressão dentro da empresa".

“É isso que torna esta expansão particularmente relevante. Não se trata apenas de criar emprego com a abertura de novas lojas, mas também de continuar a construir percursos profissionais de longo prazo nas comunidades onde estamos presentes”, sustenta.

Atualmente, a Primark conta com 13 lojas e mais de 1.800 colaboradores em Portugal, de 10 nacionalidades diferentes.

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