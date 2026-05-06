Primark vai investir 45 milhões e criar 300 novos empregos em Portugal

A Primark vai investir 45 milhões de euros e criar 300 empregos até ao verão de 2027 em quatro novas lojas em Castelo Branco, Porto, Setúbal e Vila Nova de Gaia e na ampliação da já existente no Fórum Coimbra.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor de vendas da Primark em Portugal e Espanha recordou que “este anúncio dá continuidade ao investimento de 40 milhões de euros comunicado em junho de 2024, que já resultou na abertura de novas lojas no Montijo, Guimarães e Viseu, estando prevista a abertura da loja da Covilhã ainda este ano”.

“No conjunto, trata-se de uma expansão muito significativa da nossa presença em Portugal e, até ao verão de 2027, passaremos a contar com 18 lojas no país”, salientou Nelson Ribeiro.

O responsável apontou como “um dos marcos mais relevantes” deste plano a abertura da primeira loja de rua da Primark em Portugal, no histórico edifício Palladium, na rua de Santa Catarina, no Porto.

“Para nós, este é um passo importante, porque nos permite levar a experiência Primark para o coração da cidade e estar ainda mais próximos dos clientes no seu dia a dia”, referiu, destacando o Palladium como “um edifício emblemático, com uma identidade muito própria”, onde a marca está “a trabalhar com grande cuidado para respeitar” o património que representa.

Já relativamente à atual loja da Primark no Forum Coimbra, Nelson Ribeiro explicou a ampliação com o facto de se tratar de "uma das mais movimentadas e populares do país".

Este investimento da marca irlandesa em Portugal integra um plano mais alargado de 85 milhões de euros na Península Ibérica, que inclui também a abertura de uma nova loja em Espanha e a renovação de 11 lojas já existentes.

Embora sem avançar dados financeiros do negócio em Portugal, a Primark garante ver “um forte potencial de crescimento no mercado português”, onde inaugurou a primeira loja há 17 anos na Amadora.

“Construímos um negócio sólido e uma marca com uma forte ligação aos consumidores. Ao longo deste tempo, temos investido tempo a compreender o que funciona neste mercado, desde os formatos de loja aos comportamentos de compra e às preferências dos clientes, e esse conhecimento tem sido determinante para o nosso crescimento”, referiu Nelson Ribeiro.

Apesar de o contexto externo continuar “exigente” e o setor do retalho ser “altamente competitivo”, o responsável salienta que “o valor percebido nunca foi tão importante” e considera que a Primark, “enquanto marca focada em oferecer moda e produtos com uma proposta de valor forte”, está “bem posicionada para responder a essa procura”.

“De um modo geral, continuamos a registar um forte envolvimento por parte dos clientes, o que nos dá confiança para continuar a investir em Portugal”, sustentou, afirmando que "os preços acessíveis continuam a ser um fator-chave para a popularidade" da marca.

Relativamente aos mais de 300 novos postos de trabalho a criar com a expansão agora anunciada, o porta-voz da Primark em Portugal detalha que incluirão posições a tempo inteiro e a tempo parcial nas áreas de operação de loja, apoio e gestão.

Nelson Ribeiro - que começou na Primark Portugal em 2013, como gerente da loja do Colombo - destaca, contudo, "o talento e a ambição que existem internamente" e aponta os vários casos de atuais "‘store managers’ que iniciaram o seu percurso como ‘retail assistants’" como prova das "oportunidades de progressão dentro da empresa".

“É isso que torna esta expansão particularmente relevante. Não se trata apenas de criar emprego com a abertura de novas lojas, mas também de continuar a construir percursos profissionais de longo prazo nas comunidades onde estamos presentes”, sustenta.

Atualmente, a Primark conta com 13 lojas e mais de 1.800 colaboradores em Portugal, de 10 nacionalidades diferentes.