Problemas para Musk? Fundo soberano norueguês vai votar contra prémio financeiro multimilionário

Um dos grandes acionistas da Tesla fez saber que vai votar contra o prémio, que poderá ascender a quase um bilião de dólares. A proposta vai ser levada por Musk à Assembleia Geral de acionistas.
O fundo soberano norueguês não cede à pressão de Elon Musk e vai votar contra o plano de pagamento destinado ao CEO, num valor próximo de um bilião de dólares.

Para quinta-feira está agendada uma Assembleia Geral de acionistas da Tesla, na qual o fundo estará representado. Vai ser votada a possibilidade de Elon Musk, dono e CEO da empresa, receber até quase um bilião de dólares em ações, consoante determinadas metas serem, ou não, alcançadas pela Tesla, nos próximos dez anos.

O plano foi definido pelo próprio Musk. Caso seja aprovado, permitirá ao empresário expandir o seu "poder" na empresa, pelo aumento no número de votos em Assembleias Gerais como esta. A médio e longo prazo, o homem mais rico do mundo poderia ver a sua fortuna aumentar para níveis ainda mais elevados.

O fundo soberano da Noruega é o mais valioso do mundo, avaliado em 2 biliões de dólares. É também um dos maiores acionistas da Tesla, a fabricante de carros elétricos lançada por Musk.

De resto, o fundo é gerido pelo Norges Bank Investment Management (NBIM), que já alertou para a preocupação com "a dimensão total da remuneração, diluição de ações e a falta de mitigação de risco associado a pessoas-chave - em consonância com a nossa visão sobre remuneração de executivos", pode ler-se num comunicado.

