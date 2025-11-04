Problemas para Musk? Fundo soberano norueguês vai votar contra prémio financeiro multimilionário

O fundo soberano norueguês não cede à pressão de Elon Musk e vai votar contra o plano de pagamento destinado ao CEO, num valor próximo de um bilião de dólares.Para quinta-feira está agendada uma Assembleia Geral de acionistas da Tesla, na qual o fundo estará representado. Vai ser votada a possibilidade de Elon Musk, dono e CEO da empresa, receber até quase um bilião de dólares em ações, consoante determinadas metas serem, ou não, alcançadas pela Tesla, nos próximos dez anos.O plano foi definido pelo próprio Musk. Caso seja aprovado, permitirá ao empresário expandir o seu "poder" na empresa, pelo aumento no número de votos em Assembleias Gerais como esta. A médio e longo prazo, o homem mais rico do mundo poderia ver a sua fortuna aumentar para níveis ainda mais elevados.O fundo soberano da Noruega é o mais valioso do mundo, avaliado em 2 biliões de dólares. É também um dos maiores acionistas da Tesla, a fabricante de carros elétricos lançada por Musk.De resto, o fundo é gerido pelo Norges Bank Investment Management (NBIM), que já alertou para a preocupação com "a dimensão total da remuneração, diluição de ações e a falta de mitigação de risco associado a pessoas-chave - em consonância com a nossa visão sobre remuneração de executivos", pode ler-se num comunicado..Lucro da Tesla quebra 37% para mais de mil milhões de euros no terceiro trimestre.Tesla apresenta nova versão do Model Y para tentar inverter quebras.Elon Musk lança concorrente à Wikipédia com artigos gerados por IA\n\n