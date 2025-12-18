Procura de voos para fim de ano sobe 10% e coloca Portugal no top 5, segundo Jetcost

A procura de voos para o período de 26 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 aumentou cerca de 10% face a 2024, confirma a plataforma de pesquisa Jetcost.pt, que aponta Portugal como o quarto país mais pesquisado pelos europeus para passar o ano novo, atrás de Espanha, Itália e França. A empresa baseia a análise em consultas reais no seu site. Lisboa surge como destino dominante, liderando as pesquisas de espanhóis, alemães e italianos e ficando em segundo lugar para britânicos, franceses e holandeses; o Porto destaca‑se como principal escolha dos franceses e segundo para espanhóis, alemães e italianos, enquanto Faro — porta de entrada do Algarve — é preferido por ingleses e holandeses. Nas ilhas, a Madeira aparece como opção relevante, com forte procura entre espanhóis, alemães e italianos, e Porto Santo e várias ilhas dos Açores (São Miguel, Terceira, Pico, Faial, Flores, Santa Maria) a figurarem também entre as preferências, refletindo interesse por natureza, gastronomia e clima ameno no inverno. Já os portugueses, de acordo com a Jetcost, mantêm interesse por capitais europeias (Paris, Londres, Madrid, Roma, Amesterdão) e por destinos de longa distância como Nova Iorque, Dubai e Rio de Janeiro..Governo quer voos diretos entre Portugal e Arábia Saudita para promover turismo \n\n\n