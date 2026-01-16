Produção automóvel cresceu 2,7% em 2025 mas sofreu tombo em dezembro

A produção automóvel cresceu 2,7% em 2025, com um crescimento mais expressivo no mercado dos ligeiros de passageiros. Ainda assim, dezembro trouxe um tombo agressivo.De acordo com o barómetro de dezembro da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgado nesta sexta-feira, saíram das fábricas instaladas em Portugal 341.361 carros no ano passado. Em causa está uma subida de 2,7% face a 2024.Destes 269.468 são ligeiros de passageiros, ou seja, mais 3,3%. Por outro lado, nos ligeiros de mercadorias o aumento homólogo não foi além de 0,2%, até aos 6.809. Sobram os veículos pesados produzidos, que foram 3.084, 5,2% acima dos registos do ano anterior.O número de carros produzidos superou o número de unidades matriculadas, o que confirma a posição de Portugal como mercado exportador. Neste âmbito, a Europa continua a liderar os destinos, com uma quota de mercado de 88%. Destaca-se a Alemanha, numa altura em que o mercado automóvel atravessa graves dificuldades naquele país..Indústria automóvel alemã vai eliminar quase 100 mil empregos até 2030.Entre os carros produzidos em Portugal e que seguem viagem para fora, 19,1% destinam-se à maior economia da UE. Mais abaixo, surgem Itália (11,7%), Turquia (10,7%), França (10,6%) e Espanha (9,8%).Seguem-se o mercado africano (4,3%) e o americano (2,8%).Queda expressiva a fechar o anoApesar do ano de 2025 ter sido francamente positivo para o setor, dezembro contrastou com o sentimento, castigado pela greve geral.Na sequência de novembro trazer um disparo de 44,1% na venda de carros 100% elétricos à escala europeia, no último mês do ano o mercado nacional registou cortes agressivos na produção de viaturas ligeiras.Naquele mês, foram produzidos pouco mais de 21 mil automóveis em Portugal, numa queda de 16,8% face a dezembro de 2024. Nos ligeiros de passageiros registou-se uma redução de 19,3%, para 16.264 carros. Os ligeiros de mercadorias recuaram 8,3%, até aos 8,3%.Em simultâneo, saíram da linha de produção 216 pesados, mais 23,4% do que no mês homólogo.Recorde-se que a greve levada a cabo em dezembro, a propósito do anteprojeto do Governo no que diz respeito à reforma laboral, paralisou por completo a Autoeuropa, fábrica da Volkswagen em Palmela.O segmento da montagem registou um decréscimo de 11,8% da atividade em 2025, para um total de 285 veículos pesados. Dezembro ajudou a amenizar a queda, já que se registou um aumento de 11,8%, fruto de 38 automóveis que saíram da linha de montagem..Greve geral: Trabalhadores da Autoeuropa aprovaram moção contra pacote laboral do Governo \n\n\n\n\n.Postos de trabalho na mobilidade elétrica automóvel têm descido na Alemanha