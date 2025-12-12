Produção automóvel cresceu 4,3% entre janeiro e novembro

A produção automóvel nas fábricas instaladas em Portugal cresceu 4,3% nos primeiros 11 meses do ano, para um total acima de 320 mil carros. Em novembro, porém, houve uma queda, face ao mesmo mês do ano passado.De acordo com os dados da ACAP sobre produção e montagem de carros, o setor registou 320.282 automóveis produzidos entre janeiro e novembro. Por comparação com o mesmo período do ano passado, está em causa um ganho de 4,3%, a beneficiar sobretudo de um acréscimo nos ligeiros de passageiros.Isto porque saíram das fábricas 253.204 daquele segmento, o que corresponde a uma subida de 5,2%, por comparação com o mesmo período de 2024. Ao mesmo tempo, foram fabricados 64.210 ligeiros de mercadorias (mais 0,9% do que um ano antes) e 2.868 veículos pesados (mais 4,1%).Destes, 97,8% destinam-se a mercados externos. A Alemanha continua a receber o maior volume de exportações, com 19,5%. Seguem-se Itália (11,6%), Turquia (10,9%) e França (10,2%).Números de novembro contrariam tendência anualNo mês de novembro, registaram-se variações bem distintas. A indústria registou um corte nas três vertentes com destaque, uma vez mais, para os ligeiros de passageiros.Destes últimos, a produção ficou-se pelos 23.925, o que significa uma queda de 8,4% face a novembro do último ano. Em simultâneo, as fábricas colocaram sobre rodas 6.102 ligeiros de mercadorias (menos 2,6%) e 224 pesados (0,4%).Montagem automóvel cresce em novembro mas cai em termos anuaisNo que diz respeito à montagem de carros no território nacional, o setor continua circunscrito a pesados. Foram montados 247 entre janeiro e novembro, menos 14,5% do que em igual período do ano passado.Um total de 231 unidades foram exportadas. A Alemanha recebeu 81,8% do volume, ao passo que o Reino Unido recebeu o restante (18,2%).Por outro lado, houve uma subida de 33,3% neste âmbito, em novembro, para um total de 40 veículos montados..Indústria automóvel alemã vai eliminar quase 100 mil empregos até 2030.Postos de trabalho na mobilidade elétrica automóvel têm descido na Alemanha