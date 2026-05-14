Produção automóvel em Portugal avança 7,3% até abril

A produção automóvel em Portugal cresceu 7,3% entre janeiro e abril, face ao período homólogo de 2025, para 116.352 veículos, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira, 14, pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Do total de automóveis produzidos nos primeiros quatro meses, 92.864 são ligeiros de passageiros, mais 11% que um ano antes, e 22.627 ligeiros de mercadorias, numa descida homóloga de 4,8%.

Entre a produção de pesados houve uma descida homóloga de 19,9% nos primeiros quatro meses do ano.

Apesar da redução, a ACAP assinalou que o setor continua a ser um elemento importante na balança comercial portuguesa, uma vez que “98,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”.

Apenas em abril, foram produzidos 31.084 veículos em Portugal, mais 14,2%.

No quarto mês do ano, a produção de ligeiros cresceu 19,2%, para 25.465, e a de pesados 49,8%, para 349. Em sentido inverso, a produção de ligeiros de mercadorias recuou 6,4% para 5.270.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, com 72,3% da produção nacional, destacando-se Alemanha (19,9%), Turquia (14,4%), Itália (13,0%) e França (11,6%).

O mercado africano manteve-se no segundo lugar e foi destino de 2,6% das exportações, destacando-se Tunísia (1,1%), enquanto a Ásia recebeu 1,9% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Quanto à montagem de pesados, até abril foram montados 88 veículos pesados – todos de passageiros -, o equivalente a um crescimento homólogo de 33,3%, de acordo com a ACAP. Apenas em abril, a montagem mais que duplicou, para 36.

A ACAP assinala que em abril foram exportados 87,5% dos veículos montados (77), tendo Alemanha (74%) e Inglaterra (26%) sido os únicos destinos.