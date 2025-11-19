Produção automóvel sobe 5,5% até outubro em Portugal para 289.572 veículos

A produção automóvel subiu 5,5% até outubro em Portugal, em termos homólogos, atingindo 289.572 veículos, de acordo com os dados divulgadas pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal, esta quarta-feira, 19.No que diz respeito ao mês de outubro, indicou a associação, "foram produzidos em Portugal 32.213 veículos automóveis, o que representou um decréscimo de 7,6% face ao mês homólogo de 2024".A produção de ligeiros de passageiros aumentou 6,8%, nos primeiros 10 meses do ano, para 229.279 veículos, com os ligeiros de mercadorias a crescer 0,7%, para 57.795 veículos.Em sentido contrário, a produção de pesados caiu 1,3%, para 2.498 veículos, no período entre janeiro e outubro."A informação estatística relativa ao período de janeiro a outubro do ano de 2025 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa", destacou a ACAP.Segundo a associação, "a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional", com 87,2%, destacando-se a Alemanha (20,1%), Itália e Turquia (11,1%), Espanha (10,0%) e França (9,8%).Já em termos de grandes regiões, "o mercado africano, liderado por Marrocos (12,9%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 4,3% das exportações", com o continente americano em terceiro lugar com 3,2%.A ACAP divulgou ainda os dados relativos à montagem de veículos pesados, indicando que, em termos acumulados, nos 10 meses de 2025, este segmento "apresentou um decréscimo de 20,1% face a igual período do ano anterior, representando 207 veículos montados em 2025"..ACAP diz que produção automóvel em Portugal cai 22% em janeiro