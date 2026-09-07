Produção da indústria transformadora da Alemanha cai 1,6% em julho

A produção da indústria transformadora alemã caiu 1,6% em julho face ao mesmo mês de 2025 e 1,1% face a junho, segundo dados avançados esta segunda-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

Na comparação trimestral, menos volátil, a produção entre maio e julho foi 0,4% superior aos três meses anteriores.

Em junho, a produção manteve-se no mesmo nível do mês anterior, enquanto os dados avançados apontavam para um crescimento de 0,2%, e em termos homólogos, desceu 0,5%, em vez de 0,1% anunciado anteriormente.

A queda registada em julho deveu-se principalmente à redução de 9,2% da produção da indústria automóvel.

Um dos fatores decisivos para essa queda foi, segundo um comunicado da Associação Alemã da Indústria do Automóvel (VDA), uma paragem da produção de várias semanas.

Por outro lado, teve um efeito positivo na produção total o aumento de 4,7% da produção de energia, em particular, a geração de eletricidade a partir da energia eólica e fotovoltaica.

No setor industrial - excluindo a energia e a construção -, a produção recuou 3,3% face a julho de 2025 e 2,2% face a junho deste ano.

A produção de bens de investimento recuou 3,4%, a de bens de consumo 2,2% e a de bens intermédios 0,2%.

A produção em setores com um consumo intensivo de energia caiu em julho 0,5% em termos homólogos e 1,7% em comparação com junho.

Na comparação trimestral, a produção entre maio e julho nos setores com um consumo intensivo de energia manteve-se no mesmo nível dos três meses anteriores.

Depois de a produção na indústria transformadora se ter mantido relativamente sólida no segundo trimestre, apesar do aumento dos preços da energia, parece que as consequências do conflito em curso no Médio Oriente estão a deixar cada vez mais marcas, sublinha o Ministério da Economia alemão.

Além disso, a curto prazo, as restrições à navegação pelo Reno, vigentes desde meados de junho, podem ter travado a produção durante os meses de verão, acrescenta o comunicado.

Graças à evolução positiva da carteira de pedidos, é provável que alguns setores continuem a beneficiar das medidas de investimento públicas e da inteligência artificial.

No entanto, setores importantes como o automóvel e o de engenharia mecânica continuam submetidos a uma pressão cada vez maior devido ao aumento da concorrência internacional.

Em geral, as perspetivas de uma recuperação mais generalizada da conjuntura industrial no que resta deste ano continuam a ser moderadas, indica o ministério.