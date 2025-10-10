Produção de automóveis em Portugal cresce 7,4% até outubro

Em setembro de 2025, Portugal registou um aumento significativo de 22,6% na produção de viaturas automóveis, totalizando 36.666 veículos produzidos em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Nos primeiros nove meses do ano, a produção acumulada atingiu 257.359 unidades, o que representa um crescimento de 7,4% em relação a 2024.Os dados, fornecidos pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal, revelam que a produção de ligeiros de passageiros foi a que teve o maior aumento, com 29.118 unidades, um crescimento de 26,4%. A produção de ligeiros de mercadorias também cresceu, embora de forma mais modesta, com 7.241 unidades (5,9%). Os veículos pesados destacaram-se com um aumento impressionante de 631%, totalizando 307 unidades.A importância das exportações para o setor automóvel é evidente, pois 97,8% dos veículos fabricados em Portugal são destinados ao mercado externo, contribuindo positivamente para a balança comercial do país. A Europa continua a ser o principal mercado, absorvendo 86,8% das exportações, com destaque para a Alemanha (21,0%), Itália (11,4%), Turquia (10,8%) e França (9,9%).Por outro lado, a montagem de veículos pesados em Portugal registou um decréscimo de 10,7% em setembro, com apenas 25 unidades montadas. Nos primeiros nove meses de 2025, a montagem de veículos pesados caiu 20,7%, totalizando 180 veículos.Ainda assim, 91,7% dos veículos montados neste período foram exportados, com a Alemanha (85,5%) e a Inglaterra (14,5%) a serem os principais destinos. .Exportações de componentes automóveis em abril com recorde de 1.100 milhões