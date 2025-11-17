Produção de seguros em Portugal sobe 20,8% em 2024 para 13,3 mil milhões

A produção global das empresas de seguros em Portugal aumentou 20,8% para 13.311 milhões de euros em 2024, face a 2023, invertendo a quebra dos dois anos anteriores, divulgou esta segunda-feira, 17, o regulador.Segundo o Relatório do Setor Segurador e dos Fundos de Pensões, publicado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), "a produção total apresentou um aumento de 20,8% em 2024, invertendo a trajetória descendente dos dois anos anteriores"."Para esse aumento contribuiu, por um lado, o crescimento sustentado da produção dos ramos Não Vida, que, em 2024, foi de 10,9%, e, por outro lado, um incremento de 32,6% da produção do ramo Vida", indica a ASF.No que diz respeito aos resultados técnicos, verificou-se um recuo no resultado global das contas técnicas de 11,9 milhões de euros face ao ano anterior, para 732 milhões de euros.Segundo o regulador, esta variação "reflete a diminuição observada no segmento Vida – menos 67,4 milhões de euros, o que equivale, em termos relativos, a uma redução de 16,7% –, enquanto nos ramos Não Vida se verificou uma subida de 55,5 milhões de euros, correspondente a um acréscimo de 16,3% em termos relativos".Já o número total de pessoas seguras e de participantes manteve-se praticamente inalterado em 2024, fixando-se nos 7.647 mil indivíduos no final do ano.Quanto à mediação de seguros, o número de mediadores estabilizou, após vários anos de reduções assinaláveis, atingindo, no final do ano, um número total de cerca de 10 mil mediadores, registando-se ainda que o montante total de remunerações auferidas por estes profissionais teve um aumento de 17,9%.Este relatório tem ainda dados sobre os fundos de pensões, onde se verificou uma recuperação de 2,1% do montante total de ativos sob gestão, "após uma trajetória descendente que se observava desde 2021"."O nível de financiamento dos fundos de pensões que financiam planos de benefício definido manteve-se estável em torno dos 100%", nota a ASF, acrescentando que a rendibilidade global dos fundos de pensões reduziu-se, embora mantendo-se em terreno positivo. .ASF apresenta relatório para sistema de cobertura sísmica até ao final do ano