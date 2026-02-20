Produção do calçado em Portugal cai 5% para 2,1 mil milhões em 2025

A produção do setor do calçado em Portugal caiu 5% em 2025, para 2,1 mil milhões de euros, de acordo com uma estimativa divulgada esta sexta-feira, 20, pela Informa D&B.

O recuo prolonga a trajetória descendente iniciada em 2023 e 2024 e resulta, segundo a análise, de um abrandamento da procura tanto no mercado interno como nos mercados externos.

As exportações de calçado totalizaram 1,6 mil milhões de euros em 2025, menos 5,7% face a 2024, enquanto as importações aumentaram 10,5%, para 870 milhões de euros. O excedente comercial do setor caiu 20%, para 737 milhões de euros.

A Alemanha manteve-se como principal destino das exportações, com uma quota de 24,3% nos primeiros onze meses de 2025, seguida por França (20%). Países Baixos e Espanha registaram quotas em torno dos 11%.

O calçado em couro continua dominante, representando cerca de 88% do valor total da produção e cerca de 68% do número de pares produzidos.

Apesar da retoma observada em 2022, o número de fabricantes segue em queda, situando-se em 1.822 em 2024 (menos 7,2% face a 2023). O emprego no setor, de acordo com os últimos dados, referentes a 2024, totalizava 31.300 empregados.