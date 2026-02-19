Empresas

Produção europeia de vidro de embalagem cai 10% entre 2022 e 2024

Aumento dos custos associados ao carbono estão a pressionar a competitividade da indústria e a provocar o encerramento de fornos e unidades produtivas em vários países europeus, impactando na produção
Produção europeia de vidro de embalagem cai 10% entre 2022 e 2024
Publicado a

A produção europeia de vidro de embalagem caiu cerca de 10% entre 2022 e 2024, regressando a níveis próximos dos registados durante a crise financeira de 2008–2009, informou esta quinta-feira, 19, a Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem (AIVE).

Em comunicado, a associação alertou que os elevados custos da energia e o aumento dos encargos associados ao carbono estão a pressionar a competitividade da indústria e a provocar o encerramento de fornos e unidades produtivas em vários países europeus, o que contribuiu para a redução da produção.

Para a AIVE, o atual contexto económico está a enfraquecer as condições de investimento e a colocar em risco a capacidade industrial estratégica na Europa.

“A indústria do vidro de embalagem é um pilar essencial da economia e das cadeias exportadoras portuguesas e europeias, do vinho à alimentação e à cosmética”, afirmou no comunicado o presidente da AIVE, Tiago Moreira da Silva.

O responsável acrescentou ainda que, “num contexto de custos energéticos elevados e crescente pressão regulatória, é fundamental assegurar condições de competitividade que permitam às empresas continuar a investir, inovar e criar emprego, enquanto contribuem para a balança comercial portuguesa”.

A indústria de vidro de embalagem representa mais de 140 mil milhões em exportações da União Europeia (UE) por ano e cerca de 6% do total das exportações na Europa.

Portugal, enquanto exportador relevante de vinho, azeite, conservas e outros produtos alimentares de valor acrescentado, integra estas cadeias de valor europeias, pelo que a redução da capacidade produtiva no setor do vidro poderá, segundo a Federação Europeia do Vidro de Embalagem (FEVE), aumentar a pressão sobre custos e comprometer a competitividade internacional destas indústrias.

Além disso, com a atualização prevista dos referenciais de emissões em 2026, algumas empresas poderão enfrentar um aumento substancial dos custos relacionados com o CO2 já no próximo ano, levando o setor a defender que choques súbitos desta natureza podem comprometer investimentos em modernização e descarbonização.

Desta forma, a FEVE apela a medidas urgentes, nomeadamente a redução dos custos energéticos e de carbono e ajustes nas políticas económicas que assegurem estabilidade e competitividade.

O reforço dos mecanismos de defesa comercial para garantir condições de concorrência justa e leal e incentivos de mercado que estimulem a procura por produtos seguros e fabricados na Europa são também medidas apontadas pela federação.

O setor europeu do vidro de embalagem emprega cerca de 50 mil trabalhadores e sustenta mais de 850 mil empregos na sua cadeia de valor.

A produção de embalagens de vidro e as indústrias que utilizam este material geram um volume de negócios superior a 300 mil milhões de euros, equivalente a cerca de 1% da produção industrial da UE.

Produção europeia de vidro de embalagem cai 10% entre 2022 e 2024
Indústrias eletrointensivas, como têxtil, vidro ou cerâmica, vão ter apoio de 60 milhões de euros ao ano
Europa
produção
vidro
Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem (AIVE)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt