Produção industrial baixa 0,9% em outubro

O índice de produção industrial registou uma variação homóloga negativa de 0,9% em outubro, 3,3 pontos percentuais (p.p.) inferior à observada em setembro, informou esta quarta-feira, 3, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O agrupamento de Energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, menos 2,4 p.p. originado por uma taxa de variação de negativa de 15,4%.

Os bens de investimento registaram igualmente uma variação homóloga negativa, menos 4,5% no mês em análise, da qual resultou o contributo de menos 0,9 p.p..

Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de consumo contribuíram com 1,9 p.p. e 0,6 p.p., em resultado de taxas de variação de 5,7% e 1,7%, respetivamente.

Em termos mensais, o índice de produção industrial registou uma variação de 0,4%, em outubro (0,9% em setembro).

