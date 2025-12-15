Produção industrial cai 0,7% até aos 114,9 mil milhões em 2024

A produção industrial caiu 0,7% em 2024, até aos 114,9 mil milhões de euros (descida de 3,2% para 115,7 mil milhões no ano anterior). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 15 de dezembro, pelo INE. São definitivos e dizem respeito ao Inquérito Anual à Produção Industrial, que avalia anualmente o preço acumulado de produtos vendidos e serviços prestados pelas indústrias transformadoras.As atividades que mais penalizaram o indicador foram as relacionadas com eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com menos 0,5 pontos percentuais (p.p.), seguida pela indústria da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário.Mais atrás, a fabricação de obras de cestaria e de espartaria e a indústria do vestuário, gerou menos 0,3 p.p., de acordo com a análise.Em sentido oposto, a fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis, resultou num contributo de 0,8 p.p., ao passo que o fabrico de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis gerou um ganho de 0,4 p.p., revela o INE. Em simultâneo, a fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos provocou uma subida de 0,2 pontos percentuais.A divisão de Indústrias alimentares mantém a posição de liderança no que diz respeito ao peso relativo no total da venda de produtos e prestação de serviços (15,2%), tendo crescido 0,8% face a 2023.Peso no total de empresas, no emprego e no VAB cai face a 2023Os dados de 2024 do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) indicam que as empresas em atividade no segmento das indústrias transformadoras foram 4,4% do total de empresas em Portugal (4,6% em 2023), no setor não financeiro. Ao mesmo tempo, empregaram 15,1% dos trabalhadores e realizaram 19,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) (15,9% e 19,9%, respetivamente, no ano anterior)..Indústria transformadora da zona euro acelera em outubro, mas encomendas estagnam