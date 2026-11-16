Produção industrial cai 2,6% em Portugal em setembro e recua mais do que na zona euro

A produção industrial na zona euro registou uma diminuição de 1,5% em setembro face ao período homólogo, ao passo que na União Europeia (UE) a retração se fixou nos 0,8%.

Em Portugal, o indicador apresentou uma descida de 2,6%, superando o ritmo de quebra da média comunitária, de acordo com os dados apresentados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Numa análise em cadeia, os números revelam uma ligeira recuperação face a agosto, com aumentos de 0,2% no espaço da moeda única e de 0,5% no conjunto dos vinte e sete países que fazem parte da UE.

No contexto nacional, a produção industrial registou um avanço mensal de 2,4%, posicionando-se acima do desempenho médio europeu.

O comportamento do setor nas várias geografias revelou assimetrias vincadas.

No plano homólogo, as retração mais acentuadas observaram-se na Irlanda, com um recuo de 19,1%, seguida pela Bulgária e Roménia, que caíram 8,9% e 6,3%, respetivamente.

Em sentido oposto, os Países Baixos lideraram as subidas com um crescimento de 8,8%, acompanhados pela Hungria com 8,2%, e pela Lituânia e Malta, ambas com avanços de 7,1%.

No que respeita à variação mensal, a Dinamarca destacou-se com uma subida de 3,7%, a Polónia avançou 2,9% e a República Checa e Eslováquia registaram crescimentos de 2,7%.

Por outro lado, as descidas mais expressivas em relação a agosto ocorreram na Irlanda, com uma queda de 5,5%, no Luxemburgo, que recuou 3,8%, e na Roménia, com uma redução de 2,6%.