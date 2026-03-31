Produção Industrial desce 4,4% em fevereiro devido ao mau tempo

O Índice de Produção Industrial desceu 4,4% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, contra um aumento de 0,4% em janeiro, devido aos impactos das condições climatéricas severas que atingiram algumas regiões do país, foi anunciado.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) precisa que, excluindo o agrupamento de Energia, esta variação foi de -7,6% em fevereiro, contra -1,5% no mês anterior.

A secção das Indústrias Transformadoras contraiu 8,6%, que compara com um recuo de 2,7% em janeiro.

Em cadeia, a variação mensal do índice agregado foi -0,2% em fevereiro, contra um aumento de 4,1% no mês anterior.