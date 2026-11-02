Produção industrial recua 2,7% em setembro

A produção industrial em Portugal recuou 2,7% em setembro face ao mesmo mês do ano anterior, abaixo da queda de 4,1% em agosto, de acordo com Instituto Nacional de Estatística (INE).

A variação do índice de produção industrial foi 1,4 pontos percentuais (p.p.) menos negativa que a observada em agosto. Excluindo o agrupamento de energia, o índice teve uma variação de -2,1% (-3,9% no mês anterior).

O agrupamento de bens de investimento apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-1,3 p.p.), originado por uma taxa de variação de -6,3% (-12,2% no mês anterior).

Em termos mensais, o índice registou uma variação mensal de 2,4% em setembro (-2,2% em agosto).

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram contributos positivos para a variação do índice total, exceto o de energia (-0,3 p.p.), que passou de uma taxa de variação de 0,2%, em agosto, para -2,1%, em setembro.

No terceiro trimestre de 2026 o índice agregado registou uma variação homóloga de -2,5% (no trimestre anterior, esta variação tinha sido -0,8%).