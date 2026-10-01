Produção industrial recua 3,8% em agosto

Portugal registou uma queda de 3,8% na produção industrial em agosto de 2026, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este resultado foi três pontos percentuais inferior ao observado em julho.

Excluindo o agrupamento de energia, o índice agregado teve uma variação de -3,6%, em contraste com -0,8% no mês anterior.

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas mais desfavoráveis em comparação com o mês anterior.

O agrupamento de bens de investimento foi o que mais contribuiu para a queda do índice total, com uma descida de 12,1%, representando um impacto de -2,5 pontos percentuais.

Os agrupamentos de bens de consumo e de energia também contribuíram negativamente, com -0,8 p.p. e -0,7 p.p., respetivamente, devido a variações de -2,6% e -4,7%.

Por outro lado, os bens intermédios foram o único agrupamento com contribuição positiva, de 0,2 p.p., embora a taxa de variação tenha diminuído ligeiramente de 0,8% em julho para 0,6% em agosto.

Em termos mensais, o índice registou uma variação de -2% em agosto, contrastando com um aumento de 0,4% em julho.