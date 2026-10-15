Produção industrial recua em agosto na UE e Portugal tem 3.ª maior quebra mensal

A produção industrial recuou, em agosto, na zona euro e na União Europeia (UE), com Portugal a registar a terceira maior descida em cadeia (2,0%), divulga esta quinta-feira o Eurostat.

Na comparação com o mesmo mês de 2025, a produção industrial recuou 1,1% na área do euro e 0,2% na UE e face a julho o indicador desceu, respetivamente, 0,5% e 0,3%.

Entre os Estados-membros, as maiores quedas homólogas registaram-se na Irlanda (-15,0%), na Bélgica (-7,1%) e na Bulgária (-5,4%) e os maiores aumentos observaram-se nos Países Baixos (9,8%), na Hungria (8,8%) e na Dinamarca (8,3%).

Na comparação com julho, a Bélgica (-5,1%), Irlanda (-3,2%) e Portugal (-2,0%) apresentaram as mais importantes quebras e os principais avanços na Suécia (6,5%), Estónia (4,3%) e Países Baixos (2,6%).

Portugal registou um recuo homólogo de 1,5% no indicador.