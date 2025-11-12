Produção na construção acelera crescimento para 3% em setembro

O Índice de Produção na Construção acelerou 0,3 pontos percentuais para um crescimento homólogo de 3,0% em setembro, impulsionado quer pelo segmento da construção de edifícios, quer da engenharia civil, divulgou esta quarta-feira, 12, o INE.Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a construção de edifícios aumentou 3,8%, taxa 0,2 pontos percentuais superior à registada em agosto.Já o segmento da engenharia civil passou de um crescimento de 1,4% em agosto para 1,8% em setembro.No mês em análise, os índices de emprego e de remunerações apresentarem crescimentos homólogos de 2,7% e 9,7% em setembro, o que compara com 2,3% e 7,9% no mês anterior, respetivamente..Construção própria vai ter IVA a 6% mas com 'travão' das Finanças