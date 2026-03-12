Produção na construção aumenta 1,3% em janeiro

A produção na construção cresceu 1,3% em janeiro, tendo o emprego e as remunerações no setor acelerado no arranque do ano, divulgou esta quinta-feira, 12, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No primeiro mês do ano, o índice de produção na construção cresceu 1,3%, variação inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, enquanto o emprego e as remunerações apresentaram variações homólogas de 3% e 9,2%, respetivamente.

A construção de edifícios diminuiu 0,4%, menos 0,5 p.p. do que em dezembro 2025, enquanto a engenharia civil passou de um crescimento de 2,2% no mês anterior, para 2,8% no mês em análise, de acordo com o INE.